Vota! Nós temos a capacidade de mudar o mundo!

Vota, sim vota em consciência com os teus ideais, sonhos e aspirações partidárias. Vota para pores fim aos que fazem da assembleia uma casa de populismo, mas jamais de mudança. Vota para que não te digam ou iludam com a possibilidade de existir prisão perpétua no teu país, quando sabem ser impossível. Vota para que não utilizem a palavra bullying político, quando o bullying se espalha todos os dias pelas nossas escolas. Vota para que quem fala sobre a violência doméstica, não seja só um ilusionista nas palavras mas um inapto nas ações. Vota para que se alguém da tua família cometer um crime, tu não sejas também apelidado de ‘bandido’.

Vota para que possas conviver numa comunidade com todas e todos sem que te mandem para a tua ‘terra’. Vota para que possas fazer parte das mudanças que acontecem no teu país. Vota para que não te iludam com a castração química para pedófilos, quando os mesmos te podem violar com outros objetos. (Eu própria já fui iludida). Vota para que não cresça o buraco fundo de uma saudação criminosa já antes vista que matou seis milhões de judeus. Vota pelas mulheres portuguesas e para que vivam sem um machismo constante e repetitivo! Vota contra a indecisão, apatia, absentismo!

Vota, porque és tu que escolhes e decides o que é mais apropriado para ti! Vota, porque continuas a acreditar que o teu país, é a tua casa, mesmo quando parece que precisa de ser refeita! Vota, em segurança. Vota, como forma de protesto ou como forma de poder.

Vota principalmente para afastar aqueles que se ‘chegam’ ao pé mas mantêm todos os outros ao longe, em nome de ideais de uma só cor! Vota, porque enquanto mulher lutaste por esse direito inegável de dizer que sim ou que não ao extremismo e radicalismo que mata na forma de violência doméstica, violação, bullying, racismo, imigração, homofobia e todos os direitos humanos que se querem cuspidos se alguma vez disseres ‘chega’.

Vota, basta! Vota em nome dos direitos humanos, do amor, da empatia e da evolução!