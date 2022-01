Ameaça de bomba no Algarve Shopping

O Algarve Shopping, na Guia, concelho de Albufeira, foi evacuado esta sexta-feira devido a uma ameaça de bomba, cuja veracidade está a ser confirmada.

“Na sequência de uma chamada telefónica, a dar conta de que havia uma bomba no interior do Algarve Shopping, foi entretanto evacuado o edifício e decorrem buscas, por parte da secção de inativação de explosivos da GNR”, confirmou o major Abel Adriano, das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR, cita a Lusa.

O alerta foi recebido às 14h55 e, pelas 16h15, encontrava-se ainda em curso a operação das equipas de inativação de explosivos para confirmar ou não a ameaça “recebida por telefone, por uma pessoa que não se identificou”.

O oficial do Comando de Faro referiu ainda que, no local, encontram-se militares do destacamento territorial de Albufeira e do destacamento de intervenção, nomeadamente da secção de inativação de explosivos.