Vacinação na modalidade 'Casa Aberta' disponível para maiores de 40 anos

Esta modalidade está também disponível para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há pelo menos três meses.





A vacinação através da modalidade ‘Casa Aberta’ ficou disponível, esta sexta-feira, para todas as pessoas com 40 ou mais anos que queiram receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

“A modalidade casa aberta passou hoje a estar disponível para a vacinação de reforço dos cidadãos com 40 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário há pelo menos cinco meses e que não tenham tido covid-19 nos últimos cinco meses”, revela um comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Além das pessoas com 40 ou mais anos, podem ainda recorrer a esta modalidade aqueles que tenham idade igual ou superior a 18 anos e que tenham sido vacinados com a vacina da Janssen há 90 dias ou mais, ou as pessoas com 50 ou mais anos que se queiram vacinar contra a gripe.

Saiba mais sobre a modalidade no portal para o efeito.