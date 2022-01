Vem aí o sábado de clássico

Está na hora de saber, de uma vez por todas, quem será o campeão da 15.ª edição da Taça da Liga. Será o Sporting, campeão em título, que deixou para trás o Santa Clara nas meias-finais, com uma grande penalidade convertida por Sarabia que garantiu a vitória por 2-1 frente aos açorianos? Ou o Benfica, que teve de suar para conquistar a passagem frente ao Boavista, nas meias-finais, tendo de recorrer às grandes penalidades para quebrar o imbróglio com os axadrezados? Só a final, que se joga neste sábado, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Leiria, o dirá.

Os ânimos estão ao rubro neste frente-a-frente entre as duas equipas lisboetas na final desta competição. Um confronto que não acontecia, nesta fase da Taça da Liga, desde a época 2008-09, em que foram as ‘águias’ que se sagraram campeãs, após bater o Sporting nas grandes penalidades. Na altura, a polémica marcou a final dessa edição da Taça da Liga, já que o golo do empate dos ‘encarnados’ foi fruto de uma grande penalidade que muito enfureceu os verdes-e-brancos. O castigo máximo deveu-se a um alegado toque de Pedro Silva na bola com o braço. Uma decisão do árbitro da partida que o Sporting muito contestou.