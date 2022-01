31 de janeiro 2022 às 01:02

EM DIRETO | É oficial: PS tem maioria absoluta

O PS é o claro vencedor destas eleições legislativas, alcançando a tão desejada maioria absoluta pedida por António Costa - conseguiu eleger 117 deputados, mais 11 do que em 2019. Destaque ainda para o Chega, que conseguiu eleger 12 deputados, e para a a Iniciativa Liberal, que elegeu oito. Os grandes derrotados destas eleições são o CDS-PP, que não conseguiu alcançar um lugar no Parlamento, além da CDU e do Bloco de Esquerda, que viram os seus deputados reduzir significativamente. Os Verdes também ficam sem assento parlamentar e o PAN passa a ter apenas um lugar na Assembleia da República.