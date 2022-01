30 de janeiro 2022 às 09:00

EM DIRETO | Líderes da IL, do BE, do CDS, do PCP e do PAN já votaram

Chegou o dia das eleições legislativas. Além do primeiro-ministro, que votou no passado domingo na modalidade de votação antecipada, já votaram João Cotrim de Figueiredo, Catarina Martins, Francisco Rodrigues dos Santos, Jerónimo de Sousa e Inês de Sousa Real. Há cerca de 1,2 milhões de portugueses em isolamento mas, pela primeira vez desde que o mundo se encontra em pandemia, poderão votar, preferencialmente entre as 18h00 e as 19h00. Acompanhe aqui os momentos mais importantes do dia.