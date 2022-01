Sporting revalida título na Taça da Liga

O campeão em título na Taça da Liga renovou o seu lugar no topo deste campeonato, depois de chegar ao intervalo, na final, a perder frente ao Benfica. Os ‘encarnados’ viram os seus sonhos de conquistar o título cancelados pelo Sporting, que protagonizou uma efusiva reviravolta.

Passavam 23 minutos de jogo quando Everton colocou o Benfica em vantagem, mais perto de conquistar o título de campeão na Taça da Liga, e tudo pintava bem até ao apito do intervalo.

Logo no início da segunda parte, no entanto, o Sporting acabou por atingir a igualdade no marcador. Gonçalo Inácio fez o 1-1 no Municipal de Leiria.

E eis que, quando faltavam pouco mais de 20 minutos até ao fim do tempo regulamentar, Sarabia completou a reviravolta ‘leonina’ na final da Taça da Liga, fazendo o 2-1.

O resultado não sofreu qualquer alteração até ao apito final, dando ao Sporting o título de bicampeão na Taça da Liga. O Benfica, por sua vez, falhou na missão de conquistar o título que lhe foge desde 2016.

Encarnados e leões encontraram-se em Leiria para disputar a final da Taça da Liga, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.