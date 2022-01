André Ventura já votou em Lisboa

Líder do Chega admitiu que só tinha um discurso preparado para a noite eleitoral.





André Ventura votou pelas 13h35 em Lisboa. Questionado pelos jornalistas acerca do seu discurso para a noite eleitoral, líder do Chega admitiu que só tem preparadado, mostrando-se confiante.

André Ventura mostrou-se também convicto de que pandemia não irá afetar a quantidade de eleitores: “É um perigo e um risco, mas sinto que vamos ter mais pessoas a votar. Sinto que esta campanha foi mobilizadora e que as pessoas estão interessadas em dar uma palavra sobre o futuro. Sinto que vai haver menos abstenção”, declarou.

Líder do Chega lamentou ainda as situações reportadas por vários portugueses no estrangeiros, que referiram não serem capazes de votar uma vez que não receberam os boletins por correio.

“Acho que houve tempo para se tratar desta situação. Mais uma vez as nossas comunidades de emigrantes não estão a conseguir votar.”