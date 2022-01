Alves. Dois pares de luvas pretas

Tal avô; tal neto. João herdou o hábito de Carlos. Já Carlos tem várias histórias em redor do porquê de jogar com luvas pretas.





Carlos. E João. Avô e neto. Alves, claro, Alves é plural. É do João, jogador finíssimo, com pés de belbutina, que mais nos lembramos quando falamos em luvas pretas. Pudera! O tempo não perdoa. Dizem que foi uma menina da alta roda que convenceu o Carlos a vestir as luvas pela primeira vez. O Carcavelinhos – que mais tarde, numa fusão com o Fósforos deu o Atlético – jogava contra o Benfica no Campeonato de Lisboa. O Carlos estava nos seus exercícios de aquecimento, concentrado, disposto a fazer o melhor que pudesse contra um adversário superior. Depois distraiu-se. Uma moça belíssima acenava-lhe da bancada. Suplicava-lhe para ir ao seu encontro. O Carlos não resistiu aos seus olhos escuros e meigos. E foi.

Estávamos em novembro de 1930. Carlos Alves começara a sua carreira de futebolista pouco antes, em 1927. A rapariga ofereceu-lhe um par de luvas leves, de pelica, femininas como nenhumas outras. Sussurrou-lhe ao ouvido: «Vai e joga com elas por mim, faz-me a vontade, quero reconhecer-te no meio de todos os vinte e dois que estarão em campo». Carlos embatucou. Não que fosse um tímido, pelo contrário. Era atrevido nas alturas de o ser e tinha, em seu redor, um grupo de meninas e de mulheres que apreciavam a sua cara lisa que parecia talhada na pedra. Que não, que não podia ser, quer era uma vergonha, um motivo de chacota, era o que faltava entrar em campo com luvas de madame, toda a gente iria comentar e dizer que ele estava louco de todo. E assim, decidido na sua inequívoca negativa, entrou em campo de mãos nuas.

Carlos Alves viveu no tempo das lendas e talvez tudo o que aqui conto não tivesse passado de uma lenda. Benfica e Carcavelinhos batiam-se denodadamente por uma vitória que poderia cair para qualquer lado. Ao intervalo, na cabina, Carlos Alves meteu a mão ao bolso dos calções – que ao tempo ainda tinham bolsos – e retirou dele um par de luvas pretas ligeiramente amarrotadas. Decidiu que era um gesto do Destino. Envolveu as mãos com elas, entrou em campo e fez um golo. Nascia o Luvas Pretas como se estivéssemos a falar de um livro de Ponson du Terrail.

As luvas

O Carcavelinhos ganhou ao Benfica, Carlos Alves contemplou o céu à espera de algum sinal divino, e depois as mãos negras de luvas. A partir de aí tomou a decisão de jogar sempre com elas.

Carlos Alves Júnior nasceu em Lisboa, a 10 de outubro de 1903. Quando começou a jogar no Carcavelinhos, em 1925, era um back. Tanto back-ao-centro como back-direito, para usar os anglicismos da altura. Jogador de categoria e técnica apurada. Não tardou a fazer parte dos habituais selecionados para a equipa de Portugal. Viveu entre o final de maio e o princípio de junho de 1928 a extraordinária aventura lusitana do torneio dos Jogos Olímpicos de Amesterdão, que pode ser considerada como primeira demonstração internacional de valor da Equipa-de-Todos-Nós, como lhe chamou Ricardo Ornellas. Manteve-se fiel ao Carcavelinhos até 1933. Depois, deixou-se encantar pelos ares do norte e passou duas épocas no Académico do Porto antes de, em 1935-36, ter completado uma época como jogador do FC Porto. Voltou ao Académico para fechar a carreira em 1938. Instalou-se em Albergaria-a-Velha, trabalhou para as fábricas Alba, uma metalúrgica impressionante que tinha a sua própria equipa de futebol, o Sport Club Alba

Foi em Albergaria-a-Velha, onde nasceu no dia 5 de Dezembro de 1952, que o seu neto, João António Ferreira Resende Alves deu os seus primeiros pontapés, ainda como miúdo, no Alba do avô Carlos que sempre considerou uma espécie de pai. Daí iria para o Sanjoanense, depois Varzim, depois o Montijo, o Boavista, o Salamanca, o Benfica e o Paris Saint-Germain, sempre de luvas pretas calçadas, como o avô, sempre naquele estilo de amar a bola como se ela fosse, e era, o centro da sua vida.

Na sua casa, em Santo André, tem as luvas dele e do avô emolduradas na sala dos troféus. «O meu avô pediu-me, ainda eu estava nos juniores do Benfica para jogar com elas. Eu não queria. Ficava envergonhado. Mas, um dia, na Malveira, num jogo contra o Atlético, lá calcei as luvas pretas. O meu avô já estava muito doente, morreria pouco depois, era a altura certa para o fazer. E assim foi». Carlos Alves, o primeiro luvas pretas, morreu em 1970, no dia 12 de Novembro.

Tenho a memória cheia de grandes momentos de João Alves com a camisola encarnada: aquela vitória por 5-0 ao Sporting, por exemplo, com todos os golos marcados na primeira parte. 1-0, Reinaldo; 2-0, Nené; 3-0, Reinaldo; 4-0, João Alves; 5-0, João Alves, de penálti. Novembro de 1978: eu estive lá e vi. E não me esqueço.

Avô e neto. Uma moda de luvas só deles. Os Alves: luvas pretas como as deles ninguém as tinha. E as primeiras de todas, esquecidas num bolso dos calções durante 45 minutos. Luvas de pelica que encheram o coração de uma menina que só tinha olhos para o Carlos. Pelo menos, é o que contam...