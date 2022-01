Ramalho Eanes preocupado com eventual falta de "estabilidade governativa" após eleições

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes votou esta tarde no Beato, em Lisboa, acompanhado da mulher, Manuela Eanes. Em declarações aos órgãos de informação, o ex-dirigente mostrou-se preocupado com a eventual falta de "estabilidade governativa" após estas eleições legislativas. "Espero que todos os portugueses votem. Não é apenas um direito, é um dever", disse.

"A minha preocupação fundamental é a estabilidade governativa", salientou o general que governou durante uma década, adiantando que somente assim é possível "responder às reformas exigidas". "As democracias não têm respondido às expectativas que criam", afirmou aquele que exerceu igualmente funções enquanto Presidente do Conselho da RTP e Presidente do Conselho da Revolução, expressando que "os governos têm responsabilidades e não as têm exercido de maneira convincente".