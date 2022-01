Gira. Mais oito estações da rede em funcionamento

A Rede de Bicicletas Partilhadas GIRA, de Lisboa, terá mais oito estações em funcionamento a partir de segunda-feira, anunciou a Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

As oito estações, três situam-se na freguesia de Santa Maria Maior (Praça do Rossio; Rua dos Fanqueiros/Rua da Assunção; Rua do Comércio) e cinco na de Arroios (Rua António Pedro/Rua Pascoal de Melo; Jardim Constantino; Rua Frei Francisco Foreiro/Rua de Arroios; Av.Almirante Reis/Travessa do Maldonado; Rua Marques da Silva/Rua António Pedro), segundo a EMEL.

A empresa refere ainda que estas oito estações "correspondem a um acréscimo de 129 docas da GIRA, estando prevista a abertura de mais três estações, duas na freguesia dos Olivais (58 docas) e uma no Lumiar (33 docas), a partir da segunda semana de fevereiro".

A EMEL sublinha que estas oito estações "vêm consolidar a ligação da Rede de Bicicletas Partilhadas na Baixa Pombalina e em Arroios, e permitir um melhor acesso à Frente Ribeirinha, dando assim continuidade ao trabalho que a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento tem vindo a desenvolver para que Lisboa tenha uma mobilidade cada vez mais sustentável".

Assim, a partir de segunda-feira, "Lisboa passa a ter 110 Estações GIRA em operação, que representam um total de cerca de 2.100 docas para bicicletas".