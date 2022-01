31 de janeiro 2022 às 00:03

Ventura celebra ascensão do Chega e deixa aviso a Costa: "Vou atrás de ti agora. Seremos a oposição em Portugal"

O líder do Chega já reagiu ao bom resultado do partido, que se consolidou como a terceira força política nestas eleições legislativas. André Ventura deixou mensagem para António Costa, ao dizer que daqui a diante "tudo será diferente no Parlamento".