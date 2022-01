PIB cresceu 4,9%, mais do que o divulgado por António Costa

Crescimento do PIB contrasta com a queda de 8,4% que se verificou no ano passado.





De acordo com dados esta segunda-feira revelados pelo Instituto Nacional de Estatísta (INE), o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,9%, após a queda de 8,4% que se verificou no ano passado, provocada pelo impacto da crise pandémica.

"No conjunto do ano 2021, o PIB registou um crescimento de 4,9% em volume, o mais elevado desde 1990, após a diminuição histórica de 8,4% em 2020, na sequência dos efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 na atividade económica", lê-se no documento divulgado pelo INE.

Recorde-se que, na passada terça-feira, dia 25, António Costa disse, numa arruada em Coimbra, que o PIB tinha crescido em 2021 4,6%, um valor inferior aos 4,8% projetados:

“Os portugueses sabem que tivemos de enfrentar uma pandemia [da covid-19] e estamos ainda a lutar contra essa pandemia. Apesar da pandemia, o país já cresceu no ano passado 4,6% e voltou a convergir com a União Europeia”, declarou o líder socialista.

Contudo, ao Nascer do Sol, no dia seguinte às declarações feitas pelo primeiro-ministro, o INE referiu que "não antecipa resultados aos membros do Governo":

"O INE ainda não apurou o resultado do 4º trimestre de 2021 e, consequentemente, a variação média anual ainda não existe. Conforme o calendário habitual, só no próximo dia 31 de janeiro se saberá qual a primeira estimativa do INE".