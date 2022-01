Dois polícias mortos na Alemanha durante operação de trânsito

Dois polícias alemães foram mortos na manhã desta segunda-feira durante uma operação de trânsito perto da cidade de Kusel, disseram as autoridades, que lançaram uma vasta operação de busca e captura no sudoeste do país.

Os polícias foram capazes de transmitir pela rádio que os tiros estavam a ser disparados, contou Bernhard Christian Erfort, um porta-voz das autoridades, ao canal de notícias n-tv. Mas os reforços não os conseguiram ajudar.

Os criminosos fugiram e a polícia não tem a descrição dos indivíduos, do carro que usaram ou para que direção fugiram. "Não existe qualquer descrição dos autores ou do veículo usado na fuga", disseram as autoridades. A caça aos assaltantes foi estendida ao estado alemão vizinho, Sarre.