Janeiro termina com menos infeções diárias mas quase meia centena de mortes. Incidência aumenta

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 27.916 novos casos de covid-19 e 49 mortes associadas à doença. O número de infeções desceu ligeiramente, o que pode ser explicado pelo facto de serem realizados menos testes aos fins de semana. Contudo o número de óbitos voltou a aumentar, atingido o mesmo número que no passado dia 21 deste mês. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 2.639.802 infetados e 19.905 vítimas mortais, desde o início da pandemia.

O Norte voltou a reportar o maior número de novos casos, sendo que nesta região foram diagnosticadas mais 14.536 infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 7.038, o Centro com 3.362, o Algarve com 983 e o Alentejo com 662. Na Madeira e Açores, foram confirmadas 537 e 798 novas infeções, respetivamente.

Dos 49 óbitos reportados, 24 ocorreram no Norte, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, quatro no Algarve e um no Alentejo. A região autónoma da Madeira tem a reportar uma morte devido a covid-19 e na dos Açores não se registaram vítimas mortais.

O número de internamentos nas alas covid-19 subiu novamente mas não tanto como no último boletim. Há hoje mais 72 pessoas internadas devido à covid-19 nos hospitais portugueses, perfazendo um total de 2.469 utentes. Desses, 160 encontram-se nas Unidades de Cuidados Intensivos - não havendo mudanças em relação a domingo.

Por outro lado, o número de recuperados ultrapassou esta segunda-feira os dois milhões: 2.033.747. Nas últimas 24 horas, foram 39.596 aqueles que venceram a doença.

Há agora 586.150 casos ativos no país, menos 11.729 do que o reportado no boletim de ontem e as autoridades de saúde têm neste momento 633.177 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta segunda-feira e dá conta de um aumento da incêndio e de uma diminuição do rácio de transmissibilidade (Rt). O país tem neste momento uma incidência, a nível nacional, de 6.836,6 de casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, sendo que, a nível continental esse valor está nos 6.848,7. No boletim de sexta-feira (última vez que estes números forama atualizados) a incidência era de 6.130,9 e 6.108,7 respetivamente. Já o Rt, que estava nos 1,16 a nível nacional e 1,17 a nível continental, está agora nos 1,13 e 1,14 respetivamente.

Consulte aqui o boletim na íntegra.