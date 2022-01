Rihanna está grávida de A$AP Rocky

Rihanna surpreendeu tudo e todos ao revelar, durante um passeio em Harlem, nos Estados Unidos, que está grávida do rapper A$AP Rocky.

Acompanhada pelo namorado, a cantora de 33 anos decidiu contar ao mundo a sua gravidez através de uma roupa indiscreta: com a barriga a espreitar, sem qualquer camisola, Rihanna tinha apenas um longo casaco cor-de-rosa vestido, que estava fechado só por um botão. Para completar o look, a cantora usou por debaixo do casaco um colar comprido com lantelojas coloridas.

O casal começou a namorar em 2020 e em entrevista, o rapper já tinha assumido que queria construir família com a artista.