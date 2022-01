Rio regressa ao Twitter para agradecer a quem votou no PSD e parabeniza Costa pela vitória

Rui Rio recorreu ao Twitter, esta segunda-feira, para agradecer aos que votaram no PSD, nas eleições legislativas deste domingo, das quais o PS saiu vitorioso, e para parabenizar publicamente António Costa.

“O meu agradecimento a todos os que votaram e confiaram no PSD. O meu respeito por todos os adversários que democraticamente lutaram pelas suas convicções”, escreveu o líder do PSD naquela rede social.

“Os meus parabéns ao Partido Socialista e ao seu secretário-geral, António Costa, pela vitória alcançada”, acrescentou.

Recorde-se que o PS foi o grande vencedor das eleições legislativas, conquistando a maioria absoluta que António Costa tanto ambicionava. Com 41,7% dos votos e 117 deputados no Parlamento, ficam apenas por conhecer os quatro mandatos dos círculos da Europa e Fora da Europa. Já o PSD foi o segundo partido mais votado com 27,8%, com 71 deputados. Além disso, conseguiu ainda eleger cinco deputados em coligações.

