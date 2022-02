Madonna criticada mais uma vez por um rapper. Kelly diz para cantora se tapar nas redes sociais

A rainha do Pop, atualmente com 63 anos, é conhecida por manter o seu lado excêntrico nas redes sociais, ao partilhar fotografias atrevidas. O rapper 50 Cent já tinha ridicularizado a cantora devido à sua escolha de lingerie e agora foi a vez de Kelly criticar o seu estilo.





A rainha do Pop, Madonna, continua a partilhar fotografias reveladoras no Instagram e há quem não seja o maior fã deste lado atrevido da cantora de 63 anos.

O rapper Nelly, de 47 anos, disse que "algumas coisas devem estar tapadas", através de um comentário que deixou na fotografia de Madonna, onde o ícone da música estava de costas para a câmara, pousada junto a um carro, vestida com uma lingerie de renda e umas collants, desviando ainda um casaco comprido que tem inscrito "God Save The Queen", em português, "Deus salve a rainha".

O cantor foi imediatamente criticado pelos fãs de Madonna, que saíram em defesa da cantora nos comentários. "Todos estes comentários negativos são repugnantes. Estamos em 2022. Esta é uma mulher de 63 anos que tem literalmente mais sucesso do que todos vós e tem uma experiência de vida suficiente para tomar as suas próprias decisões quando se trata da sua imagem", escreveu um fã, na fotografia cuja descrição é "problemas com o carro".

Mas esta não é a primeira vez que Madonna é criticada por uma celebridade masculina e do mundo da música pelas suas fotografias no Instagram. O rapper 50 Cent já ridicularizou um conjunto de fotografias onde a cantora aparece também de lingerie, criticando o facto de a cantora de 63 anos aparecer com pouca roupa. A rainha do Pop não se deixou ficar e, na altura, respondeu ao rapper ao partilhar uma história naquela rede social com uma fotografia onde está acompanhada pelo cantor e deixou ainda uma mensagem: "Olha aqui o 50 Cent a fingir ser meu amigo".