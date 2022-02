"Até Que a Vida Nos Separe" será a primeira série portuguesa comprada pela Netflix

A série estreou na RTP1 em fevereiro do ano passado, tem a autoria de João Tordo, Tiago R. Santos e Hugo Gonçalves e foi realizada por Manuel Pureza.





A série portuguesa "Até Que a Vida Nos Separe", produzida pela Coyote Vadio para a RTP, vai “viajar” do canal público até à Netflix, ficando disponível em 190 territórios.

A estreia acontecerá no dia 10 de fevereiro na plataforma de streaming e levará o rosto dos seus protagonistas - Rita Loureiro, Dinarte Branco, Henriqueta Maya, José Peixoto, Madalena Almeida e Diogo Martins - além fronteiras.

Na Netflix, já se encontra disponível a página sobre a série portuguesa e tem o título internacional ‘Until Life Do Us Part’. Esta torna-se agora a primeira série portuguesa não original da Netflix a estar disponível para todos os assinantes do serviço em todo o mundo. Estará disponível legendada e dobrada em inúmeros idiomas.

"Até Que a Vida nos Separe" estreou-se em fevereiro do ano passado na RTP1. "Aqui vamos falar de Amor numa história protagonizada por Rita Loureiro, Dinarte Branco, Henriqueta Maya, José Peixoto, Madalena Almeida e Diogo Martins. Com autoria de João Tordo, Tiago R. Santos e Hugo Gonçalves e realização de Manuel Pureza", avançou na altura o canal em comunicado, acrescentando que "esta é uma série que não tem vilões e onde todos dão o seu melhor”.

"Até Que a Vida nos Separe" dá a conhecer “histórias originais e contemporâneas, todas elas unidas por algo mágico: o amor". "Uma série que nos conta a história da família Paixão, uma família real e que pode ser próxima de todos nós, onde encontramos três visões diferentes de viver o amor através das diferentes gerações desta família", explicou a RTP.

O enredo centra-se em Vanessa (Rita Loureiro) e Daniel (Dinarte Branco), os pais da família, onde o amor parece ter chegado ao fim. "Luísa (Henriqueta Maya) e Joaquim (José Peixoto), os avós, são inseparáveis e donos de um amor sem igual. Os mais novos, Rita (Madalena Almeida) e Marco (Diogo Martins), têm cada um, uma visão muito própria de amar. Procuram soluções para si e para a família, mas a vida teima em separá-los de finais felizes, ou de amores para sempre", acrescentou ainda a RTP.