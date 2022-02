Dolce & Gabbana vai parar de usar peles de animais

A empresa italiana tomou a decisão a favor de materiais vegan. As marcas Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein já estão ligadas ao movimento 'pele livre' há anos.





Ao que parece, ao longo dos anos, o uso de peles de animais na moda tem sido deixado para trás. São cada vez mais as marcas de moda que se distanciam da utilização de peles verdadeiras de animais, aproximando-se do movimento ‘pele livre’. Há alguns anos, até a rainha Elizabeth II de Inglaterra, anunciou a sua intenção de se juntar ao movimento. Dessa forma, desde o final de 2019, esta não usa roupas novas de couro. Embora tenha adiantado que continuaria a usar aquelas que já se encontravam no seu armário.

Outra empresa que decidiu há uns anos atrás implementar alternativas à pele de animais foi a Armani. Desde 2016/17, a marca engavetou esse material, considerando que a tecnologia oferece outros caminhos, tornando esta prática “desnecessária”.

Recentemente, a Dolce & Gabbana anunciou que a partir de 2022 se juntará ao movimento de roupas e acessórios vegan.

A marca garantiu ainda que o trabalho da empresa será voltado para o uso de materiais e processos de produção inovadores que respeitem o meio ambiente, preservando o trabalho e o know-how dos artesãos para evitar que a sua sobrevivência seja ameaçada.

Outras marcas que já iniciaram esse compromisso há anos atrás, entre outras, são Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein e Stella McCartney, que não usam um único tecido de origem animal desde a fundação da sua empresa.