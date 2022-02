Mason Greenwood continua detido por suspeitas de abusos sexuais e ameaças de morte

O jogador do Manchester United Mason Greewood foi detido pelas autoridades policiais por suspeitas de abusos sexuais e ameaças de morte e vai continuar detido até ser interrogado.

As autoridades policiais da região de Greater Manchester (GMP) adiantaram ainda que o atleta fica detido, pelo menos, até quarta-feira para interrogatórios policiais.

A lei britânica prevê que a prisão preventiva de um cidadão dure 48 horas, mas os magistrados responsáveis pelo caso concederam autorização para prolongamento desta medida processual.

"Os detetives receberam mais tempo adicional para falar com um homem de 20 anos que foi preso por suspeita de violação e agressão a uma mulher. O suspeito foi detido sob custódia na tarde de domingo (30 de janeiro) depois que tomamos conhecimento de imagens e vídeos colocados nas redes sociais por uma mulher relatando incidentes de violência física", lê-se no documento divulgado.

"Ele continua a ser interrogado depois dos magistrados autorizaram uma prorrogação até amanhã (quarta-feira, 2 de fevereiro). Após investigações até agora, ele foi preso por suspeita de abuso sexual e ameaças de morte", termina o comunicado das autoridades policiais.

Recorde-se que Greenwood foi detido na tarde do passado domingo, horas depois de a ex-namorada divulgar nas redes socais fotografias e áudios que indiciavam práticas de violência doméstica.

A Nike já cortou as relações comerciais com o jovem internacional inglês, que se encontra também afastado do Manchester United.