Homem condenado a prisão preventiva por suspeitas de molestar "física, verbal e psicologicamente" a mãe

Um homem de 52 anos viu esta terça-feira ser-lhe decretada pelo juíz de Instrução Criminal do Tribunal de Leiria por ser suspeito de maltratar a mãe. A decisão foi anunciada na página da internet da Procuradoria d República da Comarca de Leiria.

De acordo com a informação divulgada, o Ministério Público (MP) o suspeito apresentou-se a primeiro interrogatório judicial hoje pela alegada prática do crime de violência doméstica agravado.

Em consonância com aquilo que foi promovido pelo MP, o juíz de Instrução Criminal determinou que o arguido aguardasse o desenrolar do processo sujeito às medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos com a vítima.

Para o Tribunal, o homem encontra-se "fortemente indiciado" de ter molestado "física, verbal e psicologicamente" a vítima, sua mãe, com 76 anos de idade e debilidades físicas e mentais, na residência desta, onde ambos coabitavam, no concelho de Leiria, no período compreendido entre outubro de 2021 e 29 de janeiro de 2022.

Nesse contexto, o arguido "insultou e humilhou a vítima, dirigindo-lhe expressões e nomes ofensivos, ameaçou-a de morte e atirou objetos na sua direção, atingindo-a no seu corpo, com o propósito de a ofender e maltratar física e psiquicamente, de modo a atingir o seu bem-estar, a sua tranquilidade, honra e dignidade pessoais", refere o MP.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Subsecção Especializada em Violência Doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Leiria da GNR.