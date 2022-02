Cadáver de homem encontrado no rio Douro junto à ponte D. Luís

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.





Foi retirado, esta quarta-feira, um cadáver de um homem do rio Douro, junto à ponte D. Luís, em Vila Nova de Gaia. As causas da morte ainda estão por conhecer. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS), cita a agência Lusa, o estado de degradação do corpo demonstra que a "morte não é recente".

O alerta para o cadáver naquele local foi recebido pelas 07h45. A idade da vítima é desconhecida, indicou uma fonte dos Sapadores de Gaia à mesma agência.

No local estiveram nove operacionais, auxiliados por quatro viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Gaia, da Polícia Marítima e a Viatura de Emergência Médica do Hospital de Santo António.