Santander Totta. Lucro sobe quase 1% para 298,2 milhões em 2021

O lucro do Santander Totta subiu quase 1% para lucrou 298,2 milhões de euros em 2021. No entender do CEO da instituição financeira “este foi mais um ano marcado pela pandemia e pelo seu impacto na economia, e foi também um ano em que consolidámos a implementação de um profundo processo de transformação”, diz Pedro Castro e Almeida.

O produto bancário subiu quase 3% para 1318 milhões de euros. Já os custos operacionais caíram mais de 8%, com os custos com pessoal a recuarem 13% para 282 milhões de euros.

No ano passado viu a sua estrutura encolher: reduziu 1175 trabalhadores e fechou 79 balcões, no âmbito de um processo de reestruturação que custou cerca de 165 milhões de euros.

O total de crédito a clientes situou-se em 43,4 mil milhões de euros, um crescimento de 1,7% relativamente a dezembro de 2020, destacando-se o crescimento do crédito à habitação em 6%. “As quotas de mercado de novos empréstimos de crédito a empresas e habitação (valores acumulados a novembro) situaram-se em 22,7% e 21,2%, respetivamente”.

O produto bancário, no montante de 1.318,1 milhões de euros, aumentou 2,8% face ao período homólogo, enquanto os custos operacionais totalizaram 528,7 milhões de euros, uma redução de 8,4%, pelo que o resultado de exploração subiu 12,0% e o rácio de eficiência diminuiu 4,9pp, para 40,1%.

“O produto bancário esteve bastante influenciado por proveitos de natureza não recorrente resultantes da gestão da carteira de títulos, já que a evolução das receitas recorrentes de natureza comercial, ao longo do ano, esteve condicionada por um cenário adverso, fruto da conjuntura económica incerta no contexto de pandemia, e, em especial, pela manutenção das taxas de juro negativas”.

A margem financeira, no montante de 729,6 milhões de euros, registou uma redução de 7,2% em termos homólogos, uma evolução muito condicionada pelo contexto de taxas de juro negativas, que tocaram em mínimos em 2021 derivado à pandemia, bem como pela continuada redução dos spreads de crédito, num enquadramento concorrencial que permanece bastante competitivo.

As comissões líquidas ascenderam a 426,6 milhões de euros, um crescimento de 14,3% face ao mesmo período de 2020, refletindo, por um lado, o aumento dos níveis de transacionalidade dos clientes, “em linha com a reanimação da atividade económica, e, por outro, com a estratégia de diversificação dos recursos com maior foco em fundos e seguros financeiros, assim como na distribuição de seguros autónomos de risco”.

A instituição financeira diz que, em termos de linhas com garantia do Estado, foram apoiados mais de 16 mil clientes, num montante global de 1,8 mil milhões de euros.

Já os recursos de clientes ascenderam a 46,9 mil milhões de euros, um aumento de 8,5% face ao mesmo período do ano anterior, evolução determinada pelo aumento de 6,8% em depósitos e de 16,6% em recursos fora de balanço.

No final de 2021, a carteira de crédito ascendeu a 43,4 mil milhões de euros, um incremento de 1,7% face ao valor registado no período homólogo. No decurso do quarto trimestre, o banco manteve sólidos volumes de originação de novo crédito hipotecário e às empresas, materializados em quotas de mercado consistentemente acima de 20%.

No último trimestre, e após o término da moratória legal, foi retomado o normal cumprimento dos planos de pagamentos, por parte dos clientes, sem implicações de relevo ao nível da qualidade creditícia. Contudo, e após um período de moratória tão extenso como o aplicado em Portugal (até 18 meses, no caso da moratória legal), mantém-se o seguimento habitual dos clientes nesta fase de ajustamento.

O crédito à habitação atingiu 21,9 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 6,0% em termos homólogos, e o crédito ao consumo, no montante de 1,7 mil milhões de euros, aumentou 2,1% em relação a dezembro de 2020, “refletindo a recuperação da despesa discricionária das famílias passado o período de confinamento. No período de janeiro a novembro de 2021, o banco originou cerca de 2,8 mil milhões de euros em hipotecas, com uma quota de mercado média de 21,2%”.

O crédito a empresas atingiu 16,1 mil milhões de euros, diminuindo 1,6% em termos homólogos, em virtude de uma série de vencimentos de operações ocorrida no segmento de grandes Empresas, no último trimestre do ano, num contexto de elevada liquidez.

Em relação a 2022 garante estar otimista. “Temos consciência dos desafios que temos pela frente, bem como das nossas capacidades e da estratégia implementada para, neste momento ímpar de recuperação económica, continuarmos a desenvolver o nosso propósito de ajudar as pessoas e as empresas a prosperar.”