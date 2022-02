Whoopi Goldberg suspensa de programa depois de comentário polémico sobre o Holocausto

A atriz e apresentadora do programa norte-americano "The View" disse no ar que o Holocausto não aconteceu "por causa da raça".





A atriz Whoopi Goldberg foi suspensa do programa norte-americano "The View" depois de ter afirmado que o Holocausto não aconteceu "por causa da raça", mas sim por falta de humanidade, ao referir que tanto os nazis como os judeus eram "dois grupos de brancos".

A apresentadora ainda chegou a recorrer às redes sociais para pedir desculpa e explicar melhor as declarações polémicas, no entanto, a estação televisiva ABC quer que Whoopi fique ausente do programa durante algum tempo para refletir sobre os seus "errados e dolorosos comentários".

"Com efeito imediato, vamos suspender a Whoopi Goldberg pelos seus comentários errados e ofensivos", pode ler-se num comunicado assinado, esta terça-feira, pelo presidente da ABC News, Kim Godwin, na rede social Twitter. Mesmo depois do pedido de desculpas, o presidente insiste que a atriz precisa de "refletir e aprender com o impacto dos seus comentários".

Kim Godwin ainda defendeu que a ABC sustenta uma cultura "motivadora, gentil, inclusiva, respeitosa e transparente", valores que "não se alinham" com os comentários de Whoopi, notando ainda que o canal "está solidário com os nossos colegas, amigos, famílias e comunidades judaicas".

A polémica ocorreu na segunda-feira e nessa mesma noite Whoopi publicou uma nota de desculpas no Twitter: “O Holocausto foi, de facto, sobre raça porque Hitler e os nazis consideravam os judeus uma raça inferior. As palavras têm peso e as minhas não são exceção. Arrependo-me do meu comentário”, escreveu naquela rede social. No programa do dia seguinte, voltou a lamentar as suas afirmações.

O comentário da atriz gerou reações também na comunidade ligada ao Holocausto. “O racismo foi fundamental para a ideologia nazi”, disse o Museu do Holocausto dos Estados Unidos também no Twitter.

“Os judeus não se definiam pela religião e sim pela raça. As crenças racistas nazis alimentaram o genocídio e o assassinato em massa“, disse a instituição, citada pela CNN.