Simon Cowell parte o braço em outro acidente com bicicleta elétrica

Este não é o primeiro acidente do britânico enquanto andava de bicicleta. Em agosto do ano passado, Simon Cowell partiu as costas em três sítios perto da sua mansão em Malibu. Precisou de se submter a uma cirurgia de seis horas para reparar a coluna vertebral.





O júri de "America's Got Talent" e conhecido empresário musical, Simon Cowell, partiu o braço num segundo acidente com bicicleta elétrica. Desta vez, o empresário de 62 anos não ficou tão ferido como no primeiro incidente que sofreu, ao lesionar as costas.

Segundo o site Page Six, o acidente ocorreu na semana passada, em Londres, quando o júri estava a conduzir a bicicleta elétrica, tendo escorregado e caído. "Ele está bem e está a curar-se em casa", indicou uma fonte ao mesmo site.

Já o jornal britânico The Sun diz que o Cowell, teve "sorte em estar vivo", visto que foi empurrado da bicicleta, estando a uma velocidade de pouco mais de 30 km/h e sem capacete. Com uma ferida na cabeça, Cowell foi levado para o hospital mais próximo e poucas horas depois saiu pelo próprio pé.

Este não é o primeiro acidente do britânico enquanto andava de bicicleta. Em agosto do ano passado, Simon Cowell partiu as costas em três sítios perto da sua mansão em Malibu. Precisou de se submter a uma cirurgia de seis horas para reparar a coluna vertebral.

De acordo com a Page Six, Cowell terá processado o fabricante da bicicleta em dezembro por um valor de quase 10 milhões de dólares apenas em danos.