Casa onde Adele gravou videoclipe à venda por 3,82 milhões de euros

A propriedade exibida no videoclipe do single 'Easy On Me' da cantora britânica Adele está anunciada para venda por 5,5 milhões de dólares canadianos (cerca de 3,82 milhões de euros).

Localizada na cidade de Sutton, na província canadiana do Quebec, a cerca de 90 minutos de carro de Montréal, a propriedade em questão tem, no total, seis edifícios, incluindo uma residência construída em 1846, uma casa de hóspedes separada, e uma casa senhorial principal com uma pequena torre.

De acordo com a consultora imobiliária Engel & Völkers, ao todo, é constituída por 10 quartos e 14 casas de banho, sendo que o grande salão vermelho de baile da casa principal foi um dos cenários principais do vídeo de Adele, lançado em 2021.

Contando com mais de 235 milhões de visualizações no Youtube, o teledisco foi filmado pelo realizador canadiano Xavier Dolan.