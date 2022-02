Chega exorta PR a ter "noção do seu papel de fiscalização" da maioria absoluta do PS

O presidente do Chega reconheceu que o processo de formação do Governo será "relativamente pacífico", uma vez que há uma maioria absoluta do PS, adiantando que 22 de fevereiro será "a data provável para a instalação da Assembleia da República" e 23 de fevereiro para a posse do novo Executivo.





O Chega exortou esta quarta-feira o Presidente da República a ser "ativo e vigilante" em relação à maioria absoluta do PS, afirmando esperar que Marcelo Rebelo de Sousa "tenha a noção do seu papel de fiscalização".

André Ventura transmitiu esta posição aos jornalistas após ter reunido no Palácio de Belém, em Lisboa, com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Nós temos ainda memória do que foi a última maioria absoluta socialista, ainda se arrastam nos tribunais processos relacionados com essa maioria absoluta, e acho que é importante que o Presidente tenha a noção do seu papel de fiscalização, que a Constituição lhe atribui. Fosse eu eleito era o que faria, e foi o que exortei ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que faça", declarou.

Sobre o processo de formação do Governo, o presidente do Chega apontou essa questão como "relativamente pacífica", uma vez que há uma maioria absoluta do PS, referindo que 22 de fevereiro é "a data provável para a instalação da Assembleia da República" e 23 de fevereiro para a posse do novo Executivo.

André Ventura garantiu que o Chega irá fazer "uma forte oposição" aos socialistas no Parlamento e, à semelhança da Iniciativa Liberal, anunciou que irá propor "o retorno imediato dos debates quinzenais", considerando que "o próprio PS dava um bom sinal ao país em aceitar o regresso dos debates quinzenais num cenário de maioria absoluta".

"Exortámos o senhor Presidente da República, que está consciente, evidentemente, das suas totais funções neste momento, de que, a par da fiscalização do parlamento, é importante termos um Presidente da República ativo também e vigilante num cenário de maioria absoluta", acrescentou.

De acordo com o presidente do Chega, o chefe de Estado "está perfeitamente consciente dos seus deveres, perfeitamente consciente da situação política e já fez a análise da situação política".

"Aliás, se há alguma coisa em que Marcelo já tem provas dadas é na análise da situação política", sustentou.

Chega vai propor um vice-presidente para AR e espera que não haja "um boicote"

No final da audiência com o Presidente da República, André Ventura revelou ainda que o Chega vai propor para vice-presidente da Mesa da Assembleia da República um dos seus deputados "que tenha notoriedade" e "alguma experiência", esperando que não haja "um boicote" à sua eleição.

O presidente do Chega disse estar "convencido de que os partidos à direita e também o PS não vão fazer nenhum boicote" ao nome que o seu partido irá propor para a vice-presidência da Assembleia, situação que considerou que "os portugueses não iriam compreender".

Questionado sobre quem o Chega irá propor para esse cargo, André Ventura respondeu que não está "completamente definido", mas será "um nome que tenha um percurso e que fale por si a nível político".

"Ficou claro que não serei eu, ficou também claro que eu não serei o líder parlamentar do Chega", adiantou.

Segundo André Ventura, "o senhor Presidente da República já antevia que pudesse existir algum tipo de problemas relacionados com isto" e a delegação do Chega expôs "incompreensão face a essa situação", embora sem pedir a Marcelo Rebelo de Sousa "que intercedesse pelo Chega" nesta matéria.

De acordo com o Regimento da Assembleia da República, o Chega, que se tornou a terceira maior força parlamentar nas eleições legislativas de domingo, tem o direito de propor um dos vice-presidentes da Mesa da Assembleia da República, que tem de reunir os votos de uma maioria (116 deputados).

O líder do partido defendeu que os outros partidos devem perceber "a votação que os portugueses deram" a cada um. "Daqui a bocado mais vale tirarem os nossos deputados de lá, porque não?", questionou, acrescentando: "Tem de haver aqui alguma razoabilidade. Isto é uma democracia, não é uma tirania".