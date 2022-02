James Joyce. O homem que foi comprar rins e não voltou a casa

Faria esta quarta-feira 140 anos o maior dos romancistas irlandeses. Com Ulisses e Gente de Dublin, sobretudo, tornou a cidade num dos pólos da literatura. Dizem que as aventuras de Leopold Bloom tornaram este herói cobarde na grande personagem trágica da modernidade. Outros consideram-no ilegível.





Um fulano perder-se por causa de um par de rins é um tema tão bom como qualquer outro para dar início a um livro, ainda por cima quando esse livro é considerado o Livro Impossível, o livro que quase ninguém conseguiu ler até ao fim.

Confesso que li. A primeira vez em 1986, quando alguém muito querido mo ofereceu pelo Natal. Depois, bastantes anos mais tarde. Chega, por vezes, a ser confuso, mas é absolutamente fascinante. Leopold Bloom, a personagem principal, é um judeu irlandês cuja mulher gosta de comer rins fritos em manteiga ao pequeno-almoço. E assim, aproveita para, a caminho do talho, de manhã bem cedo, passar pelos correios para levantar as cartas da amante, dando um saltada ao cemitério onde está a ser enterrado um velho companheiro. Não o sabe ainda, mas vai encarnar Ulisses no regresso a Ítaca. Um regresso cada vez mais difícil à medida que se perde pelas ruas e praças de Dublin. Diz António Houaiss, o escritor brasileiro que terá feito, muito provavelmente, a melhor tradução da obra maior de Joyce para português: «A Ilha dos Lotófagos, a gruta de Polifemo e a caverna de Circe tomam aqui o nome das pracetas de Dublin, de bares e de bordéis irlandeses; Nausicaa, Penélope, Telémaco e os pretendentes são empregadas de bares, uma cantora, um jovem professor de História falador e boémio, um velho empresário corrupto ou ébrios eloquentes. Será apenas na madrugada seguinte, bem comido e melhor bebido, que Leopold Bloom regressará a casa – Ítaca – após ter sido expulso de um bar por um sujeito intratável, depois também de ter apanhado no bordel uma bebedeira memorável que termina num pandemónio fabuloso, e repercorrido, titubeante, a história da vida de um pobre diabo judeu irlandês, enganado pela mulher e que corre atrás de qualquer saia que lhe passe por perto».

Vamos e venhamos: não me digam que não ficam com vontade de ir a correr ler as páginas escritas por James Augustine Aloysius Joyce, nascido no dia 2 de Fevereiro de 1882 no nº 41 da Brighton Square, Rathgar, Dublin, Irlanda? Ou de pôr os pés ao caminho e ir explorar a fascinante Dublin por onde perpassa, ao fim ao cabo, a História da Humanidade pelas passadas trôpegas de um homem bêbado que não consegue voltar para casa.

Os irlandeses levam Leopold Bloom tão a sério que transformaram o dia 16 de Junho no Bloomsday, comendo rins fritos ao pequeno almoço, despejando pelas goelas pints de cerveja e, muitos, vestindo-se à moda de James Joyce enquanto passeiam pelas ruas das suas cidades. Quando se pergunta o porquê da escolha do dia 16 de Junho, é preciso acrescentar que são várias as teorias. Há quem afirme que foi num 16 de Junho que Joyce terminou a escrita do Livro Impossível – que lhe gastou sete anos de vida, entre 1914 e 1921 – e encerra com esta tirada magnífica: «(...) o vigia indo por ali sereno com a lanterna dele e oh aquela tremenda torrente profunda oh e o mar o mar carmesim às vezes como fogo e os poentes gloriosos e as figueiras nos jardins da Alameda sim e as ruazinhas esquisitas e casas rosas e azuis e amarelas e os rosais e os jasmins e gerânios e cactos e Gibraltar eu mocinha onde eu era uma Flor da Montanha sim quando eu punha a rosa em minha cabeleira como as garotas andaluzas costumavam ou devo usar uma vermelha sim e como ele me beijou contra a muralha mourisca e eu pensei tão bem a ele como a outro e então eu pedi a ele com os meus olhos para pedir de novo sim e então ele me pediu quereria eu sim dizer sim minha flor da montanha e primeiro eu pus os meus braços em torno dele sim e eu puxei ele pra baixo pra mim para ele poder sentir os meus peitos todos perfume sim o coração dele batia como louco e eu disse sim eu quero Sims».

Já perceberam que não vale a pena procurar por muitas vírgulas em Ulisses, Joyce descobriu outras formas de pontuação como os ohs ou os sims, mas depois o romance transforma-se, de repente, numa peça de teatro para encaixar os diálogos mais repentinos e o que vemos através dos olhos das personagens não é apenas aquilo que está em seu redor mas sim a profundidade dos seus pensamentos. Não é à toa que lhe chamaram o Livro Impossível.

Dublin

James Joyce escreveu Ulisses longe de Dublin. Na verdade, houve um longo período em que Dublin e ele não se podiam ver um ao outro. Basicamente, a vida do escritor deu uma grande volta a partir do momento em que se amancebou com Nora Barnacle, muito provavelmente a partir do dia 16 de Junho de 1904, o que poderia explicar a data da celebração do Bloomsday. Foram sempre um casal escandaloso. A publicação da sua correspondência, muito sexualmente explícita, fez corar as damas de Dublin mas, sobretudo, excitou de tal forma a curiosidade dos leitores que as cartas atingiram preços inimagináveis. James e Nora acabariam por casar em 1931, mas a relação foi tão complexa como poderia ser a relação entre duas pessoas de personalidades completamente diferentes. Nora escreveria posteriormente sobre a primeira vez que conheceu Joyce: «Pensei que era um marinheiro sueco, ou algo assim, com os seus olhos azuis-eléctricos, o seu chapéu de capitão de navio e as suas alpercatas. Mas quando começou a falar, bem, aí convenci-me que não passava de mais um jackeen de Dublin a tentar engatar uma rapariga de província». Jackeen é um termo muito pejorativo para os irlandeses, que significa uma espécie de chulo que não tem nada para fazer da vida. As suas primeiras impressões sobre James mudaram o suficiente para viajar com ele primeiro para Paris e, em seguida, para Trieste, nessa altura uma cidade do Império Áustro-Húngaro. Apesar de tudo, queixava-se, como se pôde perceber pelas cartas que enviava à irmã acusando o companheiro beber demais, gastar dinheiro em barda e escrever coisas sem pés nem cabeça. É quase certo que, tal como vários milhões de seres humanos, nunca leu Ulisses, pelo menos até ao fim. Deu-lhe um filho, Giorgio, e uma filha, Lucia, que para mal dos seus pecados sofria de esquizofrenia, chegou a ser tratada pelo professor Carl Jung e acabou internada num hospício onde a mãe nunca pôs os pés, apagando-a da sua vida.

No entretanto, Joyce tentava ganhar algum neste seu auto-imposto exílio. Era um tenor muito razoável mas faltava-lhe escola para ser um profissional. Acabou por aceitar um cargo de professor de inglês em Pola, uma base militar nos arredores de Trieste, ensinando a língua aos oficiais italianos.

Escrevo Dublin, em Junho.

A Dublin que nunca foi escorraçada dos seus livros, pelo contrário, era talvez a mais trabalhada de todas as personagens.

Escrevo o homem estendido no passeio da Capel Street no preciso lugar onde esta entronca, alongada, com a Mary’s Street e se aproxima das margens do Liftey. Ele tem o ar sereno de quem dorme um sono tranquilo de sonhos brandos e infantis, seguro de que o seu despertar encerra manhãs de bonança e placidez inquebráveis.

Está indiferente às pessoas que passam por ele sem o olhar e às pessoas que lhe dedicam um relance de curiosidade ou piedade, mantém-se imóvel, a cara de encontro ao chão, deixando confundir a tez escura de sujidade com o cinzento do lajedo e da poeira. A perna direita está ligeiramente dobrada na direcção do peito, as mãos e os pulsos bem visíveis a sobrarem das curtas mangas do casaco andrajoso. Podia ser Leopold Bloom, curando a ressaca.

Nada parece quebrar o feitiço da sua paz particular, egoísta, deitado como está a despeito do vaivém frenético dos carros na rush hour ou dos grupos apressados que se aglomeram frente aos semáforos que se erguem à sua beira.

A cidade não o estranha.

Faz-lhe o favor de o aceitar assim, sem procurar saber das razões da sua morte aparente ou do seu desfalecimento súbito, ou ainda, se calhar, da sua repentina e irresistível vontade de dormir.

Absorve-o como se o ignorasse.

Ou como se se preparasse para se habituar a ele, por mais absurda que se revele a sua atitude à vista dos que se consideram socialmente corretos, normais, e se regem pelas leis práticas e absolutas das regras a cumprir com a fidelidade lendária dos bêbados.

Não é, no entanto, possível observá-lo com atenção.

O movimento não deixa.

A urgência dos compromissos deita as cartas de um dia que se aproxima do fim.

A sua imagem não é bruta. Nem cruel. Nem dolorosa.

Inspira, talvez, a inveja egocêntrica de uma pacificação misteriosa e inacessível.

Não lhe vejo os olhos. Estão escondidos pelo ângulo do braço.

Pode ser que reflictam o brilho intenso da tarde e espelhem a luminosidade azul do céu de Dublin.

Podia ser Ben Dollard, o da voz de baixo barríltono. «Ele tem penas de barril e poderia pensar-se que ele cantava dentro de um barril. Mas afinal isso é ou não é espirituoso? Costumavam chamá-lo de bem Ben. Não é tão espirituoso como chamá-lo de baixo barríltono. Um apetite de albatroz. Embucha um lombo de boi. Um copo sem fundos quando se acervejava com uma qualquer do Bass. Barril do Bass. Vê? É fácil ajeitar a coisa».

O outro homem, o que eu observo, sobra de perguntas que ficam sem respostas a todo o seu comprimento de figura humana. Adivinham-se somente, nas rugas da roupa, as voltas que deu no mundo a ver se arranjava cama.

Gente de Dublin

Gente de Dublin (Dubliners) é uma coleção de 15 contos que Joyce publicou em 1914. Vista como uma dura crítica à classe média de Dublin no início do século XX. Muitas das personagens voltam a aparecer, sem grande destaque, nas aventuras de Leopold Bloom. Já Ulisses, também ele sobre gente de Dublin, tem uma linguagem tão crua, tão deliberadamente popular que, em Paris ou Nova Iorque, foi considerado obsceno e levou muita gente a queimar exemplares nas ruas. «Dioguilho Mulligan pisava, pimpão, trilando: (...) O que tem pernas que são de madeira/E usa saiota à flibusteira/E nunca põe na sede um fecho/O Magee de boca que é sem queixo/Com medo na terra de casar/Tocam punheta de arrebentar». A religiosa Irlanda também não estava para aturar os excessos de Joyce. E Joyce virou as costas à Igreja. Perguntaram-lhe. «Quando deixou de ser religioso?» Respondeu: «Tem de perguntar isso à religião». Lembro-me de uma mulher chamada Carrie, a patroa bem projetada do suspeitíssimo River Club, um antro manhoso de Crown Alley, em Dublin. Reverente Carrie, estranhando estrangeiros. O cozinheiro levezinho e saltitão esfregando as mãos felizes. Uma escada de caracol iluminada pela claridade de meia-dúzia de velas fechadas em potes cor-de-rosa-unto.

Carrie que soltou um grito: «Oh! Three men!!! Wonderful!!!».

Parecia que nunca tinha visto três homens. Ou três homens juntos. Ou talvez imaginasse salgar-nos e cozinhar-nos numa qualquer massa de açafrão.

«Não, não, a vaca da Irlanda não é louca!», jurava Carrie, a louca, no tempo das vacas loucas.

E trazia-nos bifes rijos como o frio da madrugada que soprava do Liffey.

«Ah! Como é bom ir à Irlanda!», dizia-me uma vez um inglês sentado a meu lado ao balcão de um pub de Marylebone.

«Então?», enchia-me eu de curiosidade.

«São católicos, mate. Por isso pecam».

A religiosa Irlanda de Cesário Verde.

Bifes católicos, apostólicos, romanos.

A vaca podia não ser louca, mas estava cheia de nervos.

Marrou-me teimosamente no estômago toda a noite.

Carrie bebeu muito dessa vez, em Dublin. E cantou numa voz desafinada uma canção infundada. Fitei-lhe os tornozelos grossos. Abstraído. O Oliver St. John Gogary vomitava para a Anglesea Street os últimos clientes que rouquejam imitações dos Pogues. A alma de Dublin estremece ao longe com as batidas do sino da Catedral de St.

Patrick a anunciar duas horas da manhã. Sim. Tudo isso é Joyce. E Leopold Bloom regressando finalmente a casa com os rins debaixo do braço.