Número de novos casos de covid-19 já está a diminuir no Norte e em Lisboa

O número de novos casos de covid-19 já está a diminuir a nível nacional, com as regiões Norte e Lisboa a serem as primeiras no continente a mostrar uma decida dos novos diagnósticos, indício de que o pico de contágios poderá já ter sido ultrapassado. Uma tendência que é marcada pela diminuição mais expressiva nos últimos dias dos novos diagnósticos em crianças e jovens, que nas últimas semanas registaram a maior subida de infeções, mas que se estende no início desta semana aos restantes grupos etários. A única exceção são os mais velhos, os grupos etários acima dos 70 anos de idade, que nas últimas semanas foram os menos expostos ao vírus, e no início desta semana mantiveram ainda uma ligeira tendência de aumento de diagnósticos.

Os dados disponibilizados pela Direção Geral da Saúde permitiam calcular ontem uma descida de diagnósticos de 2% a nível nacional quando se compara a média de novos casos nos últimos sete dias com os sete dias anteriores. Na região Norte, regista-se uma descida de 6%, idêntica à que se vive em Lisboa. Foram as regiões que registaram o maior número de casos nas últimas semanas no país. Na região Centro vivia-se ainda no início desta semana uma subida de 12% nos novos casos acumulados nos últimos sete dias face aos sete dias anteriores, idêntico ao que se vive na região do Algarve. Nas regiões autónomas, duas realidades distintas: na Madeira, também com novas regras que põe fim à testagem massiva, os casos diminuem, enquanto que nos Açores aumentam.

Por idades, realidades muito diferentes Analisando os dados desagregados por faixa etária disponibilizados pela DGS à imprensa pode verificar-se que as descidas mais acentuadas nos diagnósticos se verificam entre as crianças e os jovens até aos 19 anos, que nas últimas semanas foram o foco do aumento de infeções no país, representando mais de 30% dos novos casos. Comparando com o início da semana passada, em que na terça-feira chegaram a ser diagnosticados mais de 11 mil novos casos num único dia nas crianças até aos 9 anos de idade, esta terça-feira não chegaram aos 8 mil, com uma descida de 28% nos diagnósticos nas crianças mais novas. Entre os adolescentes há também uma descida de cerca de 16% nos novos diagnósticos, transversal à maioria das faixas etárias e um pouco mais lenta nos jovens entre os 20 e os 29 anos e na população da casos dos 60. Nos mais velhos, esta inversão de tendência é menos notória ainda. Embora os diagnósticos estejam também a abrandar, na população acima dos 70 anos continuava a haver um ligeiro aumento de novos casos comparando com a semana passada. Também nos maiores de 80 anos a tendência é ainda de aumento de infeções.