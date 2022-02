Efemérides de 3 de fevereiro

1488 O navegador português Bartolomeu Dias (1450-1500), primeiro europeu a dobrar o Cabo da Boa Esperança, Sul de África, desembarcou há 534 anos em Mossel Bay, na África do Sul, imediatamente depois de o dobrar.

1927 Revolta Reviralhista no Porto, contra a ditadura militar saída do Golpe de 28 de Maio de 1926, teve lugar, sem êxito, há 95 anos, liderada pelo general Sousa Dias (com o resultado de cerca de 150 mortos e 750 feridos).

1969 Foi assassinado há 53 anos Eduardo Mondlane (n.1920), 1º presidente da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), em Der-es-Salaam, na Tanzânia, num atentado bombista que teria sido patrocinado pela PIDE.

1973 Terminou há 49 anos a Guerra do Vietname, na data formalmente acordada no cessar-fogo entre os EUA e o Vietname do Norte, e segundo os termos do Acordo de Paris, de Janeiro anterior.

1982 Os estados membros da então CEE acordaram participar no desenvolvimento das infraestruturas do interior de Portugal, há 40 anos, no tempo da AD.

1985 Sobreviventes dos campos de concentração nazis reuniram em Jerusalém há 37 anos, para inaugurarem o monumento às vítimas do campo de extermínio de Auschwitz.

1991 O Partido Comunista Italiano (que já abandonara o marxismo-leninismo nos anos 70, criando o Eurocomunismo) assumiu há 31 anos, no Congresso de Bolonha, a designação de Partido Democrático de Esquerda, abandonando de vez os resquícios comunistas.

2006 A pílula abortiva, até às nove semanas, passou a ser adotada nos hospitais portugueses há 16 anos.

2007 Um grupo de 15 países, incluindo Portugal, propôs há 14 anos a criação de uma organização das Nações Unidas para o meio ambiente.

2021 Engenheiros do MIT (Boston, EUS) anunciaram há 1 ano que projetaram espinafres para enviar e-mails ao detectarem materiais explosivos em águas subterrâneas como parte da pesquisa nanobiónica de plantas.