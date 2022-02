Duas pessoas ficaram gravemente feridas, esta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros na EN 14, em Celeirós, Braga.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta para o acidente foi dado pelas 07h17 e as vítimas foram transportadas para o hospital de Braga.

No local estiveram os bombeiros voluntários de Braga, o INEM e a GNR, que investiga as causas do acidente.