Mais de uma dezena de mortos após operação antiterrorista das tropas norte-americanas na Síria

Mais de uma dezena de civis morreu na sequência de um ataque antiterrorista levado a cabo pelas Forças Especiais dos Estados Unidos da América no nordeste da Síria, na madrugada desta quinta-feira.

Segundo a Associated Press, as equipas médicas no local dão conta de pelo menos 13 mortos, incluindo seis crianças e quatro mulheres. A operação terá durado cerca de duas horas, na vila de Atmeh, perto da fronteira turca, na província síria de Idlib, controlada pelos rebeldes.

Em comunicado, o secretário de imprensa do pentágono, John Kirby, revelou que a missão, conduzida pelo Comando Central dos EUA, foi um “sucesso”.

“Forças de Operações Especiais sob o controlo do Comando Central dos EUA conduziram esta noite uma missão antiterrorista no noroeste da Síria. A missão foi um sucesso. Não houve baixas americanas”, informa a nota, referindo que “serão divulgadas mais informações quando estiverem disponíveis”.