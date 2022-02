David Beckham revela o prato que a mulher come todos os dias há 25 anos

Victoria Beckham tem hábitos alimentares muito específicos e come a mesma refeição, todos os dias, há 25 anos, revelou o marido, David Beckham.

Foi no podcast ‘River Cafe Table 4’ que o ex-jogador de futebol abordou a questão. “Fico bastante emocionado com comida e vinho. Quando estou a comer algo ótimo, quero que todos experimentem”, começou por dizer. "Infelizmente, sou casado com alguém que tem comido a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que conheci a Victoria, ela só come peixe grelhado e legumes cozidos no vapor. Raramente se desvia disso”, revelou.

Segundo David Beckham, a mulher só quebrou a dieta habitual e experimentou a sua comida quando estava grávida da filha mais nova, Harper, de dez anos.

“Foi a coisa mais incrível”, recordou. “Uma das minhas noites favoritas. Não consigo lembrar-me do que era [o prato], mas sei que ela não comeu mais desde então”, acrescentou.

Sublinhe-se que Victoria Beckham já havia participado no mesmo podcast e, na altura, contou que era o “pior pesadelo” da maioria dos restaurantes, uma vez que adorava que os alimentos fossem cozinhados “de forma muito simples” e que não gostava de “óleos, manteigas ou molhos”.