Homem morre encarcerado debaixo de máquina agrícola

Um homem de 47 anos morreu esta quinta-feira no concelho da Vidigueira, distrito de Beja, na sequência de um acidente de trabalho com uma máquina agrícola numa propriedade rural, revelaram os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente de trabalho, para o qual foi dado o alerta às 15:29, ocorreu na Herdade do Freixo, situada na freguesia de Selmes, concelho de Vidigueira.

O trabalhador, informaram as fontes do CDOS e do Comando Territorial de Beja da GNR, ficou encarcerado debaixo da máquina agrícola, sendo que, segundo a GNR, inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) deslocaram-se ao local e estão a investigar a ocorrência.

Estiveram envolvidos no socorro à vítima os Bombeiros de Vidigueira, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 11 operacionais, apoiados por quatro veículos e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).