Media Capital vende rádios a alemães da Bauer por 69,6 milhões de euros

A Media Capital anunciou esta quinta-feira que celebrou com a Bauer Media Audio Holding um contrato para a venda da totalidade das ações da MCR II - Media Capital Rádio, por 69,6 milhões de euros, “sujeito a ajustamentos no fecho da transação”.

“A transação resultará numa mais-valia nas contas consolidadas da Media Capital”, sendo estimado um valor próximo de 50 milhões de euros, “que poderá ser corrigido em função dos ajustamentos no fecho da transação”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM),.

Em causa está a venda das cinco rádios do grupo: Rádio Comercial, Cidade FM, M80, Smooth e Vodafone FM.

Em comunicado, a dona da TVI explica que “esta aquisição assinala a entrada do Grupo Bauer no mercado português, alargando o seu negócio de áudio a nove países”. E acrescenta que a transação “consolida o posicionamento da Bauer enquanto líder europeu de radiodifusão comercial, fazendo crescer a sua audiência para mais de 61 milhões de ouvintes semanais no conjunto das estações de rádio, áudio por subscrição, podcasts e serviços de áudio digital premium”.

Paul Keenan, Diretor de Operações (COO) do Bauer Media Group, afirma que “a rádio é um meio muito popular e oferece um valioso contributo para o rico panorama cultural de Portugal”. Por isso, garante “este é um mercado atrativo, que está a fazer a transição para o estimulante e vasto mundo do áudio”.

Já Mário Ferreira, chairman do Grupo Media Capital sublinha que “hoje assinalamos um novo e empolgante capítulo para os dois grupos de media”. E diz estar “confiante de que, enquanto propriedade da Bauer Media, as rádios continuarão a prosperar, a ter muito sucesso e a crescer”.