Jovem de 13 anos detido por roubo com recurso a arma branca

Notícia do crime foi dada pelo lesado, um jovem de 17 anos.





Um jovem de 13 anos foi detido em Lisboa, na terça-feira, por ser suspeito da prática do crime de roubo.

A notícia do crime foi dada por parte do lesado, de 17 anos, "que afirma ter sido abordado pelo suspeito, inserido num grupo de jovens, e que através de recurso a uma arma branca, retirou-lhe um maço de tabaco", lê-se num comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Quando foi encontrado pela autoridade, o jovem estava já no interior de uma viatura de aluguer para abandonar a zona. No interior do veículo, o suspeito largou a arma utilizada para consumar o crime e após ter sido confrontado, confirmou a autoria, diz a mesma nota.

O jovem foi transportado para uma unidade policial para a elaboração das diligências processuais e notificado para comparência no Tribunal competente, informa ainda a PSP.