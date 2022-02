Alunos recuperam maus resultados obtidos durante a pandemia de covid-19

Os programas de promoção do sucesso escolar promovidos pela Associação Empresários para a Inclusão Social (EPIS) em todos os ciclos de ensino voltaram a apresentar resultados positivos, depois de terem sido afetados pela pandemia de covid-19.

“Tendo sido possível esta melhoria com os alunos que são acompanhados pela EPIS, os quais têm riscos e fragilidades relevantes, há uma forte probabilidade de ser possível esta recuperação com outros alunos no resto do país, o que é uma boa notícia para a Educação em Portugal. Significa que podemos ter expectativas de uma progressiva recuperação das perdas verificadas nos últimos dois anos.”, refere Diogo Simões Pereira, diretor-geral da EPIS, em comunicado enviado às redações.

Os bons resultados são frutos do regresso ao ensino presencial, sem interrupções, e do aumento do acompanhamento personalizado dos alunos no seu percurso escolar, “o qual deve ser cada vez mais acautelado em todos os ciclos de ensino”.

Estão a ser acompanhados 9.085 alunos este ano letivo, dos quais 1.968 em continuidade de anos anteriores, sendo que todos os que já foram avaliados no final de dezembro de 2021 “não tiveram nenhuma nota negativa”, lê-se. Em 2021/2022, entre os 338 alunos EPIS do 1.º Ciclo, em continuidade e com notas no Natal, a percentagem que não teve negativas aumentou 5,0 pontos percentuais em relação a 2020: 75,1% em 2021/2022 vs 70,1% em 2020/2021.

No que diz respeito aos 110 alunos EPIS do 2.º Ciclo a percentagem que não teve negativas também aumentou 30,9 pontos percentuais em relação a 2020: 72,7% em 2021/2022 vs 41,0% em 2020/2021. E para os 471 alunos EPIS do 3.º Ciclo a percentagem não foi diferente: aumentou 12,7 pontos percentuais: 36,9% em 2021/2022 vs 24,2% em 2020/2021. Também os 11 alunos do secundário viram a percentagem que não teve negativas a aumentar em 18,2 pontos percentuais em relação a 2020: 90,9% em 2021/2022 vs 72,7% em 2020/2021.