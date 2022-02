PJ detém homem e mulher por assalto à mão armada numa habitação em Lisboa

Autoridade apurou que os arguidos se dedicavam à prática de crimes de roubo de residências, após a obtenção de informação acerca da existência de bens de elevado valor no seu interior.





A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e uma mulher, de nacionalidade portuguesa, suspeitos de um crime de roubo agravado e detenção e uso de arma proibida.

Em comunicado, esta sexta-feira, a autoridade revela que os factos ilícitos ocorreram no passado dia 10 de novembro de 2021, no interior de uma residência em Lisboa, “com recurso a ameaça de arma de fogo, sobre um homem estrangeiro com 52 anos de idade”.

“Os arguidos detidos tinham prévio conhecimento da existência de bens de valor considerável, no interior da residência da vítima, sendo esse o motivo pelo qual resolveram praticar o crime, ameaçando, coagindo e agredindo a mesma com uma arma de fogo, de modo a obterem informação sobre os locais onde estavam ocultados os objetos de valor”, lê-se.

Segundo a mesma nota, as diligências de investigação encetadas pela PJ permitiram determinar que os arguidos se dedicavam à prática de crimes de roubo de residências, após a obtenção de informação acerca da existência de bens de elevado valor no seu interior.

“Na sequência da intervenção operacional desenvolvida, foi possível apreender alguns dos objetos de valor subtraídos na sequência do roubo praticado, bem como a arma de fogo utilizada como meio de coação e ameaça e ainda um veículo automóvel de luxo, constante como furtado em Espanha”, informa a PJ, que indica ainda que o arguido tem pendente um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades espanholas

O homem, de 43 anos, e a mulher, de 23, foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.