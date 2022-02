Presidente defende que é necessário reunir esforços para recuperar "impacto que pandemia causou" na luta contra o cancro

Marcelo Rebelo de Sousa considerou, esta sexta-feira, que se devem reunir esforços para “recuperar e minorar” o impacto que a covid-19 causou na luta contra o cancro.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado assinalou o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, uma área da medicina “que sempre entendeu ser de grande importância, à qual dedicou o seu contributo na direção da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), e que segue com particular atenção e interesse”,

Marcelo lembra que “este é um de entre tantos outros dias em que urge reunir esforços para recuperar e ultrapassar o impacto que a pandemia causou nesta área, e assim minorar o sofrimento de tantas pessoas e suas famílias”.

“Hoje, mais do que nunca, vivem-se tempos de esperança, ao estarem ao alcance novas formas de prevenção, deteção e tratamento, sendo da responsabilidade de todos a utilização destes recursos em benefício das pessoas”, completa.