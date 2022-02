RPC. Taiwan - Escalada e resposta

Há uma clara escalada, ultimamente agravada pela tensão entre a Rússia e a Ucrânia, nas relações entre Pequim e Taipé, escalada com repressões no resto do mundo.





por R.V.

Um dos sinais dessa tensão são as persistentes violações do espaço aéreo de Taiwan pela aviação militar da República Popular da China (RPC). Curiosamente, ou talvez não, estas incursões iniciaram-se logo a seguir ao público reconhecimento, pelo governo comunista de Pequim da pandemia COVID-19, que demorou a revelar.

O governo do Presidente Xi Jinping iniciou então uma série de acções, a coberto das medidas anti-Pandemia, aproveitando a concentração das atenções mundiais na doença e na luta contra a doença. Foi o caso da progressiva supressão, discreta mas inexorável, das liberdades públicas em Hong-Kong, desrespeitando os compromissos assumidos, bilateral e internacionalmente, quanto ao tema.

Esta açção, se não surpreendeu, chocou os ocidentais, a região da Ásia-Pacífico, e todos aqueles que tinham admitido que a RPC se queria tornar um Estado normal, não só pelo seu crescente poderio económico, mas também por um esforço progressivo de respeito pelos seus compromissos em matéria de Tratados e direitos humanos.

Pelo contrário, houve aí um claro recuo: a situação das populações do Xinjiang, os confrontos com a Índia nos Himalaias, a severa repressão de qualquer dissidência, mesmo os avisos a alguns grandes magnatas económicos, como Jack Ma, acompanharam a escalada de provocações no estreito de Taiwan.

EFEITOS PERVERSOS

Ora esta escalada e aquilo que foi visto como um claro recuo das liberdades e garantias na China comunista, acabaram por ter um efeito perverso para os interesses de Pequim: desde logo, os Estados Unidos, ainda sob a Presidência de Trump intensificaram os contactos - não apenas comerciais e culturais - mas políticos e diplomáticos, com Taiwan. Em Agosto de 2020, dois membros da Administração Trump, o Secretário de Estado da Saúde, Alex Azar, e o SubSecretário de Estado, Keith J. Krach visitaram oficialmente a ilha, que, desde 1979, não recebia nenhuma visita americana a este nível. E nos finais da Administração Trump, o Secretário de Estado, Mike Pompeo, acabou com quaisquer restrições de visitas oficiais de políticos de Taiwan aos Estados Unidos.

Alguns podiam ter pensado que se tratava de uma iniciativa provocadora e singular de Donald Trump. Só que, a nova Administração Biden não revogou nenhuma destas decisões e nos últimos tempos têm-se repetido as visitas de delegações oficiais americanas a Taiwan. Japoneses e franceses têm também feito o mesmo.

As suspeitas sobre a origem da COVID-19, e o silêncio imposto por Pequim, nos princípios da epidemia, aos responsáveis da saúde chineses que a quiseram revelar, também chocou os ocidentais. Bem pelo contrário, o tratamento dado por Taiwan à Pandemia, a rapidez de informações, a transparência, eficácia e utilização de inovações tecnológicas na luta contra a epidemia, melhorou muito a imagem de Taiwan.

Por outro lado, na competição ideológica entre o universo democrático e liberal e as áreas submetidas ao totalitarismo político-ideológico, Taiwan aparece agora como um símbolo de uma evolução bem sucedida: a ilha passou do regime autoritário de Kuomintang de Chang Kai-Shek que, a partir dos anos 80 do século passado evoluiu para uma democracia plena, de sucesso económico-social, enquanto a RPC, na última década, endureceu o regime comunista.

RISCOS

Nesta dimensão não restam dúvidas que, do ponto de vista político-diplomático, este endurecimento do regime de Pequim tem vindo a beneficiar, por reacção, a posição de Taiwan, que beneficia também da imagem de liderança tecnológica em sectores estratégicos, como a indústria dos semicondutores.

O significado real desta evolução está para ver, já que tanto pode ter um efeito dissuasor sobre Pequim, como aparecer como uma ameaça de uma progressiva normalização de Taiwan perante as forças e as nações democráticas, encorajando Pequim a passar a formas superiores de luta.