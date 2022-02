Miguel Albuquerque: "O futuro com o Partido Socialista será medíocre e de regressão"

Nas legislativas de domingo, não houve surpresas na Madeira. Nova vitória do PSD, tingida com os tons azuis do CDS, coligação que também governa. No continente e nos Açores, a história foi outra. Um voto útil à Esquerda e a «fragmentação da Direita» foram fatores decisivos para que o restante território virasse mapa cor de rosa, diz o presidente do Governo Regional. Ao PSD de Rui Rio aponta falhas de objetividade em definir o centro, deixando órfão o eleitorado à sua direita. Sem papas na língua, rejeita o politicamente correto e defende um diálogo com as «forças anti socialistas», no qual há espaço para o Chega. E reconhece protagonismo em (Ricardo) Rio, Moedas e Carreiras no futuro dos sociais-democratas.

Que leitura faz dos resultados eleitorais?

A leitura é muito simples. Houve uma concentração do voto útil à Esquerda no Partido Socialista e a Direita fragmentou-se, com o PSD a não conseguir federar as forças de Direita e liderá-las.

A Madeira foi o único círculo onde o PSD venceu e até com uma margem de cerca de 10 mil votos sobre o PS. O que levou o arquipélago a manter-se imune à dominância do PS?

Acho que, no fundo, não temos nenhum complexo de Esquerda e, portanto, fazemos uma política que tem sido assente no apoio à recuperação económica, ao crescimento económico, à empregabilidade, e esse é o papel que o PSD tem de fazer. Nós, enquanto Governo Regional, denunciamos a situação de o PS estar 19 anos no Governo e de Portugal estar a ser ultrapassado, em termos de crescimento económico e de PIB per capita, por todos os seus principais concorrentes europeus, incluindo a maioria dos países de Leste que aderiram à União Europeia depois de Portugal. A maior taxa de crescimento que tivemos foi no decurso de 10 anos com Cavaco Silva e depois foi um desastre. Tivemos 20 anos de crescimento 0,5%, ou quase nulo. A economia não se pode concentrar no Estado, tem que se concentrar no apoio às empresas, no empreendedorismo, no apoio a quem cria riqueza e a quem investe. E também na atração do investimento estrangeiro que é fundamental. É tudo ao contrário, não se pode redistribuir aquilo que não se cria. Aqui federamos o espaço do centro-direita. Quem está há muitos anos na política, como eu, sabe que a opção com o centro é uma opção que tem de ser acompanhada por uma estratégia. Ou seja, temos de perceber que o centro determina as maiorias, mas o centro de determinadas maiorias não pode levar a que os eleitores de Direita se sintam órfãos. E o papel do PSD era federar e liderar essa Direita. Há cerca de dois anos, toda a gente achou escandaloso quando eu disse que o PSD deveria dialogar com todos os partidos à sua Direita.

