"Para daqui a três, quatro semanas, podemos preparar uma vida social normal em que nos focamos na doença e não no vírus"

Camaradagem, generosidade, solidariedade. Um ano depois do momento de maior pressão nos cuidados intensivos na história do país, José Artur Paiva, presidente do colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, desde o início da pandemia na linha da frente no Hospital de São João, emociona-se ao recordar os colegas que lhe entravam no gabinete a oferecer-se para fazer mais turnos. Considera que houve erros e “omissões de decisões”, mas a resposta do SNS ao que era inimaginável antes da covid-19 foi “extraordinária”.

Numa entrevista ao jornal i retrata a situação completamente diferente que se vive atualmente nos cuidados intensivos e explica como os boletins diários não a ilustram: "A maioria dos doentes internados em enfermaria e cerca de metade dos doentes em cuidados intensivos não estão internados por causa da covid-19".

Porque continuam a aparecer casos graves de covid-19 e esses são sobretudo em pessoas não vacinadas ou doentes imunossuprimidos em que a vacina tem menos eficácia, defende que é preciso uma campanha ativa para falar com quem não se quis vacinar e esclarecer todas dúvidas. Um "porta a porta" para evitar que alguém fique por vacinar por falta de informação. E dá o exemplo de grávidas, com maior risco de formas graves de covid-19 e que têm sido tratadas com doença grave nos hospitais, e que só aí esclarecem as dúvidas que tinham sobre a vacina, sublinhando que toda a evidência é de que a vacinação neste grupo é segura.

José Artur Paiva assume que, em 37 anos de medicina intensiva, nenhum inverno foi tão difícil com o que passou. Chegaram a estar há um ano mais de 1400 doentes internados em cuidados intensivos, o dobro de um inverno normal, a maioria por covid-19 e numa altura em que os hospitais tiveram de parar cirurgias para aumentar as camas para receber doentes em risco de vida.

Agora, acredita que haverá condições para o regresso a uma vida social e económica normal a breve trecho, dentro de três ou quatro semanas, mas as máscaras devem manter-se nos locais com pessoas vulneráveis, como lares e hospitais, ou quando se visita um familiar ou amigo com maior risco. É nos hospitais que defende que é preciso repensar a resposta, da organização dos internamentos, com zonas para pessoas infetadas nos serviços mais diferenciados, mas também 'rejuvenescer' o SNS com reformas significativas no cuidado dos profissionais, financiamento hospitalar, sistemas de informação e combate a listas de espera "desumanizantes" com maior trabaho de equipa entre hospitais e centros de saúde. "Se o SNS não se reformar de forma significativa, vai caminhar para a senescência."

