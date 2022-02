De pé, ó vítimas da fome!

Numa época em que tanto se fala de Ambiente não deixa de ser curioso que os dois partidos mais ‘colados’ à causa tenham sido fortemente castigados nas urnas, no passado domingo. O Partido Ecologista os Verdes, PEV, apesar de nunca ter concorrido sozinho, estava há muitos anos no Parlamento, através do chapéu da CDU, e agora com a derrota comunista fica de fora da AR. Também O PAN, que tinha conseguido eleger quatro deputados em 2019, ficou reduzido à sua cada vez mais contestada porta-voz, Inês Sousa Real. Não sei se é um sinal dos tempos, mas os ambientalistas mais fundamentalistas foram castigados. E veja-se o que disse de Inês Sousa Real, o antigo líder do partido: «O desaire do passado dia 30 tem, sobretudo, causas internas e inteligíveis. De partido estrategicamente dialogante com o PS, o PAN passou a comportar-se como seu afilhado», escreveu no Público, entre outros mimos, André Silva.

Por falar em castigados, o que dizer da rapaziada do CDS que foi literalmente varrida da Assembleia da República, depois do golpe dos meninos do Colégio Militar que recusaram eleições internas, antes das legislativas? Ninguém sabe se Nuno Melo, caso tivesse ganho as eleições internas, teria um resultado melhor, mas a imagem que o partido passou foi a de uns golpistas, e o povo não gosta muito disso. Veremos se o CDS consegue renascer das cinzas mas, olhando para o atual quadro político, parece um pouco difícil...

Já Rui Rio, que tinha prometido apoiar o PS caso António Costa vencesse as eleições sem maioria absoluta, decidiu ir à sua vida e deixar o partido. Fez bem o antigo presidente da Câmara do Porto pois ficou provado que é muito bom a ganhar eleições internas do partido, mas um fiasco a nível nacional.

António Costa, o vencedor absoluto da noite, quererá agora governar sem as amarras do PCP e do BE, mas já se sabe que estes partidos quando não estão na ‘geringonça’ tentam conquistar o poder na rua. As manifestações vão suceder-se e o PCP irá reunir o seu exército de sindicalistas para tentar paralisar o país. Nada de novo, portanto.

Regressando à noite eleitoral, Rui Tavares, eleito pelo Livre, deu logo o mote no seu discurso que finalizou a cantar a A Internacional. Para quem pensava que a música já só restava nos arquivos da antiga URSS, aqui deixo a letra para avivar memórias.

De pé, ó vítimas da fome!

De pé, famélicos da terra!

Da ideia a chama já consome

A crosta bruta que a soterra.

Cortai o mal bem pelo fundo!

De pé, de pé, não mais senhores!

Se nada somos neste mundo,

Sejamos tudo, oh produtores!

Bem unidos façamos,

Nesta luta final,

Duma Terra sem amos

Messias, Deus, chefes supremos,

Nada esperemos de nenhum!

Sejamos nós quem conquistemos

A Terra-Mãe livre e comum!

Para não ter protestos vãos,

Para sair deste antro estreito,

Façamos nós por nossas mãos,

Tudo o que a nós diz respeito!’

Não sei se Rui Tavares está a pensar convidar Mamadou Ba para cantar ao seu lado, mas será uma boa aquisição. O bombeiro incendiário da causa racista, também já prometeu dar luta nas ruas.

E é curiosamente Mamadou Ba, entre muitos outros, a chama que alimenta o Chega. Qualquer pessoa com bom senso olharia para os resultados que o partido de André Ventura alcançou no país inteiro e tentaria perceber as razões para mais de 300 mil pessoas terem votado no Chega. E os restantes partidos também não estão a ser minimamente inteligentes com a rábula de quererem chumbar o vice-presidente da AR, proposto pelo Chega, o terceiro partido mais votado. Em vez de os deixarem estampar-se, fazem o seu jogo. Insólito!

