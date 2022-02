A novidade faz-nos ter cuidados extra e isso verificou-se também na vacina contra a covid. Nas primeiras duas doses não falhei nenhuma das recomendações que resultariam numa recuperação mais tranquila e a verdade é que correu tudo tão bem que talvez tenha ido com excesso de confiança para a última pica. E se picou!

Quatro dias depois ainda estou na esperança de ter o braço esquerdo de volta. Já nem sei dizer se os arrepios fazem parte da reação ou se é só o pensamento a relembrar as outras duas vacinas que entretanto o boletim na aplicação do SNS24 informa que estão em atraso.

Diz-se que não há duas sem três, o problema é se neste caso a contagem veio para ficar. Sobretudo e naturalmente porque é preciso encaixar as que vão continuar em falta no futuro muito próximo. Mas não quero dramatizar, até porque continuo sem fobia de agulhas.

Entretanto janeiro bateu com a porta e a primeira semana do curto fevereiro já está nas despedidas. A única esperança por agora é neste dia ser capaz de acenar em condições com o braço esquerdo.

Para a próxima - não querendo estar a agoirar - é só preciso definir melhor as prioridades e lembrar que o sumo não precisava assim tanto daqueles três cubos de gelo. Ou que não custava assim tanto ter ido buscar mais vezes o saco de ervilhas ao congelador. Agora resta aguentar e remediar.

Pelo menos remédio terá, o que só por si já me faz tentar abanar o braço mais uma vez.

Na pior das hipóteses volta ao lugar com as pancadinhas que vai levando em jeito de cumprimento, que nos deixam sem ar, mas cujo sofrimento é abafado pela máscara - e os olhos marejados são certamente resultado das poeiras ou da poluição.

E assim sempre sabemos o momento exato em que voltou a estar totalmente recuperado, mas até lá é ir aguentando...