Wayne Rooney revela que se refugiava no álcool para esquecer problemas pessoais

Um dos ícones do Manchester United e agora treinador do Derby County - também um clube inglês - Wayne Rooney, prepara-se para ter um documentário sobre a sua carreira, que será lançado brevemente na Amazon Prime Video.

Numa entrevista ao jornal Sunday Times, o antigo futebolista revelou que todos os problemas que atravessou fora do relvado foram provocados pelo consumo excessivo de álcool.

"Quando tinha um par de folgas do futebol fechava-me em casa e bebia para poder esquecer tudo. As pessoas sabiam que eu gostava de beber um copo, mas era muito mais que isso. Era o que se passava na minha cabeça", afirmou Rooney, agora com 36 anos.

"Foi o acumular de tudo. Da pressão de jogar com pelo teu país, de jogar pelo Manchester United e de algumas coisas que surgiram na minha vida pessoal. Quando algo acontecia, acabava sempre por beber. Agora a minha relação com a bebida está bem. Não tenho problemas. De vez em quando bebo, mas não como bebia no passado. Estou muito controlado", explicou.