Em dia de aniversário, Cristiano Ronaldo faz reflexão sobre a vida: "Tudo se resume a família, amor, honestidade"

Cristiano Ronaldo completou 37 anos de vida este sábado e simbolizou a data nas suas redes sociais.

No final do dia, o craque português publicou uma fotografia na qual aparece acompanhado pela namorada Georgina Rodríguez no momento de soprar as velas. Na legenda, o atual jogador do Manchester United partilhou uma reflexão.

"A vida é uma montanha russa. Trabalho duro, alta velocidade, metas urgentes, expectativas exigentes… Mas no final, tudo se resume a família, amor, honestidade, amizade, valores que fazem tudo valer a pena. Obrigado por todas as mensagens! 37 e a somar", escreveu.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão a aguardar pela chegada de gémeos, que se vão juntar a Cristiano Júnior, de 11 anos, os gémeos Eva e Mateo, de quatro, e Alana Martina, de quatro.