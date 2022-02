Polícia analisa acusação de abuso sexual durante a produção de um novo programa da BBC

A polícia afirmou que o ataque terá acontecido em Londres em setembro passado e que está a analisar as evidências do sucedido.

A mulher em questão alega ter sido violada durante o concurso de culinária da BBC 'Three Hungry For It', apresentado por Stacey Dooley, que verá 10 aspirantes a chef a testar as suas habilidades culinárias.

Num comunicado, a polícia da cidade de Londres anunciou: "No domingo, 19 de setembro de 2021, a polícia da cidade de Londres foi contatada por outra força policial, que recebeu uma denúncia tardia de uma violação que ocorreu em setembro de 2021".

"As evidências do caso estão a ser analisadas e a vítima feminina foi apoiada por policiais especificamente treinados", acrescentou.

Por sua vez, a BBC Studios afirma que " possui processos robustos para garantir que qualquer um dos seus funcionários ou freelancers - que possam ter sido vítimas de um crime - receba todo o suporte necessário e que o assunto será tratado com a máxima seriedade e segurança".

Em Hungry For It, os chefs amadores serão vistos a morar juntos numa casa, enquanto competem em desafios para especialistas e mentores do setor.