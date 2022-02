Portugal vence Rússia no futsal e prova a supremacia do bagaço frente à vodca

Apesar de ter entrado a perder, a seleção portuguesa de futsal derrotou a Rússia, por 4-2, e venceu o Campeonato Europeu da modalidade. Esta é a segunda vez que a equipa das Quinas conquista o título, depois de no ano passado já ter conquistado o título de campeã do mundo.





Num momento caricato, um jovem português, que assistia a final do Campeonato Europeu no pavilhão Ziggo Dome, em Amesterdão, exibia um cartaz que dizia apenas: “bagaço > vodka”. No fim do jogo, a metáfora deste jovem provou-se correta dentro das quatro linhas.

Portugal fez história e sagrou-se bicampeão europeu de futsal depois de vencer a Rússia por 4 a 2, na final da competição disputada nos Países Baixos.

Os portugueses entraram piores na partida e sofreram dois golos de rajada da seleção russa, da autoria de Sokolov, que rodou sobre o português Pany Varela e rematou a bola por baixo dos braços do guarda-redes André Sousa, e Afanasyev, que marcou após uma pausa técnica pedida pelo selecionador português, Jorge Braz, aos 10 e 13 minutos, respetivamente.

Mas, quando se temia pior, surgiu a remontada portuguesa, que começou com um golo de Tomás Paçó (19’), após assistência de Bruno Coelho.

O empate surgiu aos 27 minutos por intermédio de André Coelho, num remate em que o guarda redes russo, Putilov, não ficou muito bem na fotografia.

A cambalhota no marcador seria confirmada, novamente, com um remate do atleta do Barcelona, aos 32 minutos, depois de receber um passe de trivela de Miguel Ângelo.

O resultado final seria selado por Pany Varela, aos 40 minutos, que depois de recuperar a bola, apenas teve de rematar a baliza deserta dos russos, que estavam a apostar as suas últimas cartas ao entrar no jogo num 5-4.

A vitória foi celebrada no Twitter da Seleção Portuguesa com um meme do rapper Drake, onde este rejeitava “ganhar tranquilamente”, preferindo “reviravoltas épicas”, uma referência ao jogo da meia-final, contra a Espanha (que acabou o europeu em terceiro lugar depois de derrotar a Ucrânia por 4-1), uma vez que estes também começaram a perder por dois golos, para depois dar a “volta” ao marcador, com três golos.

No final do jogo, ainda houve tempo para o português Zicky Té, pivot do Sporting, de 20 anos, e autor de três golos na competição (dois aconteceram na meia-final), receber o Prémio de Melhor Jogador do Europeu, entregue por Aleksander Ceferín, presidente da UEFA, antes da Seleção Nacional erguer o troféu.

Com esta conquista e depois de vencer o Campeonato Europeu de Futsal de 2018, disputado na Eslovénia, com uma vitória frente à Espanha por 3-2, Portugal torna-se a segunda seleção a conquistar o Europeu duas vezes consecutivas, a outra equipa que conseguiu o mesmo feito foram os Nuestros Hermanos, em 2005 e 2007.

Esta foi a terceira final disputada pela seleção das quinas, a primeira, em 2010, Espanha superou Portugal e acabou por vencer a partida por 4-2.

Recorde-se que a seleção portuguesa também conquistou o Campeonato do Mundo realizado na Lituânia, no ano passado, depois de derrotar a Argentina por 2–1 na final.

Após a vitória, o primeiro-ministro português, António Costa, utilizou o Twitter para felicitar a equipa. “Vencemos! Portugal é novamente campeão da Europa de Futsal. As minhas felicitações aos jogadores e equipa técnica que continuam a fazer história na modalidade. Parabéns!”, escreveu na sua conta pessoal.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também elogiou a nova conquista da Seleção das Quinas. “Depois de um jogo difícil e muito emotivo, os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência, um nova jornada de glória para o desporto nacional”, elogiou, o Presidente que, esta segunda-feira, vai receber a comitiva portuguesa, às 10h da manhã, no Palácio de Belém, onde, à semelhança do que aconteceu nas anteriores competições, irá homenagear a seleção.