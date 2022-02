Efemérides de 7 de Fevereiro (2022)

1900 Foi criada há 122 anos a Comissão Representativa do Trabalho que deu origem ao Partido Trabalhista inglês, um dos 2 mais importantes na Inglaterra de hoje (actualmente na Oposição), e de ideologia social-democrata.

1975 Foi criado em Portugal há 47 anos (Governo de Vasco Gonçalves) o IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas.

1990 Maria Branca dos Santos ou D. Branca (1902-92), chamada a Banqueira do Povo, foi condenada há 22 anos a 10 de prisão, acusada de montar um esquema de pirâmide.

1992 Foi assinado há 30 anos o Tratado (já substituído) que instituiu a União Europeia, na cidade holandesa de Maastricht.

2006 A Justiça francesa inviabilizou há 16 anos a providência cautelar interposta por organizações muçulmanas francesas para impedir o jornal satírico Charlie Hebdo de publicar as caricaturas de Maomé.

2008 A Turquia, numa revisão da Constituição, permitiu há 14 anos o uso do véu na universidade.

2017 Parte do tecto da Sé de Viana do Castelo desabou há 5 anos, com o padre responsável do templo a atribuir a ocorrência ao mau tempo, mas também ao facto de não se ter concluído a reabilitação iniciada em 2014.

2018 O Banco de Portugal recusou divulgar há 4 anos as conclusões de uma auditoria que apurou que a Rioforte, empresa do universo do Grupo Espírito Santo, tinha um buraco financeiro de 954 milhões de euros.

2019 O Governo aprovou há 3 anos o diploma de transferência de competências para as freguesias, no âmbito processo de descentralização.

2021 Gelo dos Himalaias caiu há 1 ano no rio Dhauliganga, destruindo uma barragem e causando uma enorme inundação na província de Uttarakhand, na Índia, que matou 26 pessoas, e deixou 150 desaparecidos.